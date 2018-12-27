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تفاصيل مؤتمر النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري .. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:13 ص
مؤتمر النسخة الخامسة
مؤتمر النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري
شمس يونس
شاركت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، مساء الأربعاء، بفعاليات المؤتمر الصحفي للنسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري، احتفالا بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في قاعة بيرل فندق هيلتون المطار"فيرومنت سابقا"، بحضور كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسعادة السفير جمعه مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والفريق ركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لمارثون زايد الخيري .

وتم خلال فعاليات المؤتمر عزف أوركسترا الشباب والرياضة، وتحدث الفريق ركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لمارثون زايد الخيري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الشباب والرياضة، لدعم الجانب الإماراتي في تنظيم الماراثون للعام الثاني علي التوالي بمصر في محافظة الإسماعيلية بعد أن كان الماراثون العام الماضي في محافظة الأقصر، مؤكدًا علي أن فكرة المؤتمر بدأت في عام 2005 بأيادي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجميع أهل الإمارات يعتبرون أنفسهم في بلدهم الثاني وتواجدهم بالقاهرة يضاهي تواجدهم بعاصمة الإمارات، متمنيًا التوفيق للشعب المصري والمستشفي ونجاح الماراثون لخدمة مرضي السرطان.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن مصر تحتفل للعام الثاني بدعم ماراثون زايد الخيري في نسخته الخامسة لمرضي السرطان بصعيد مصر، ورحب بسفير دولة الإمارات ودورة الكبير في دعم العمل الخيري بمصر، ووزير الشباب والرياضة الذي قرر متابعة الماراثون ودعمه لمستشفي شفاء الأورمان هذا العام لإستكمال المرحلة الثالثة داخلها لخدمة أكبر قدر من مرضي السرطان بالصعيد.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان في المؤتمر، أن الإحتفال بعام زايد بدأ في مصر خلال شهر يناير الماضي من محافظة الأقصر، وتم التبرع بعوائده لصالح المرحلة الثانية بمستشفي شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة والتي تعمل بكامل طاقتها حاليًا وتعالج الآلاف من المرضي بصورة يومية، مؤكدًا أن النسخة الخامسة هذا العام من محافظة الإسماعيلية ستخصص عوائدها أيضًا لدعم المرحلة الثالثة التي يجري إنشاؤها حاليًا والتي ستضم أول قسم للاطفال في صعيد مصر.

كما تم خلال المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير وشروط المارثون وتوزيع الجوائز، حيث أن إختيار اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري تخصيص عائدات الماراثون للمرة الثانية على التوالى لصالح مستشفى شفاء الاورمان، يأتى تاكيدًا على ثقة اللجنة على ما يقدمه المستشفى من خدمات طبية بجودة عالمية لصالح مرضى السرطان ويؤكد على أن فريق المستشفى بكامل هيئاته و بكامل مكوناته يعمل بجد واجتهاد لصالح مرضى السرطان.

والجدير بالذكر ان المستشفى تعمل حاليًا على  استكمال المرحلة الثالثة التي تقام علي مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من 5 طوابق، والتي تشمل أول قسم لعلاج الأطفال في صعيد مصر وقسم داخلي بطاقة إستيعابية 130 سرير، ومعهد تمريض متخصص لرفع مستوي الخدمة التمريضية في صعيد مصر، بالإضافة إلي قسم للطوارئ ومركز بحث علمي متطور لجميع الأورام السرطانية، وقسم متخصص للإشعة يشمل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير الموجات الصوتية، بالإضافة لتوفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضي السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمة طبية علاجية متكاملة لمرضي السرطان بالصعيد، وعيادات خارجية وصيدلية إكلينيكية.
تفاصيل مؤتمر النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري .. صور
تفاصيل مؤتمر النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري .. صور
تفاصيل مؤتمر النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري .. صور
تفاصيل مؤتمر النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري .. صور

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