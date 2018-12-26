مصطفى الفقي: مصطلح رئيس سابق جديد على مسامع الشعب المصري

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن مشهد المحاكمة اليوم كان تاريخيا في حياة الدولة المصرية، حيث شهدت المحكمة اثنين من رؤساء الجمهورية السابقين.



وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على إم بي سي مصر، أن كلمة رئيس سابق جديدة على مسامع الدولة المصرية، حيث رحل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خلال فترة حكمه، من بعده استشهد الرئيس محمد أنور السادات.



وأشار، إلي أن مصر تشهد عددا كبيرا من الرؤساء السابقين في الوقت الحالي، حيث تنحي محمد حسني مبارك وجار محاكمة محمد مرسي، بالاضافة للمستشار عدلي منصور الذي انضم لصفوف المتابعين ومحمد نجيب الذي تنحي في ظروف خاصة.