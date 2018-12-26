فيلم The Death of Stalin فى سينما زاوية

أطلقت سينما زاوية فيلم The Death of Stalin ابتداء من اليوم الأربعاء، من إخراج أرماندو لانوتشي، وتدور أحداثه عقب وفاة الديكتاتور السوفيتي الأشهر (جوزيف ستالين)، تشيع الفوضى بشكل كبير في دهاليز القصور، ويندلع الصراع الحتمي في سبيل الوصول إلى السلطة من بعده.



الفيلم نال إشادة عقب عرضه في افتتاح «مهرجان تورونتو السينمائي الدولي» وقد تم عرضه أيضا خلال الدورة الرابعة عشرة من مهرجان دبى السينمائى الدولى.



ويتناول الفيلم حقبة الأيام الأخيرة للديكتاتور جوزيف ستالين قبل وفاته، وما رافقها من جنون وفساد وشمولية، متناولًا صراعاتِ بين من تحلّقوا حول الديكتاتور أولًا ومن تآمروا للهيمنة على ميراثه أخيرًا.



ويستند إلى أحداث حقيقية وهو من تمثيل ستيف بوشيمي، وسايمون راسل بايل ومايكل بالين، وجيسون إسحاق، وروبرت فريند وأولغا كورلينكو وجيفري تامبور.

