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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والملاحة البحرية مضطربة اليوم

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:58 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية البحرين المتوسط والأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 4 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية الشمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، على مدن ومحافظات مصر: ( القاهرة 17/12، الأسكندرية 16/11، بورسعيد 17/15، الاسماعيلية 18/10، السويس 17/11، نخل 14/04، نويبع 19/3، طابا 14/10، كاترين 10/1، شرم الشيخ 22/16، الغردقة 21/14، مرسى علم 21/14، بني سويف 17/11، المنيا 17/7، أسيوط 17/7، سوهاج 19/7، الأقصر 21/9، أسوان 22/12، أبوسمبل 21/12، الوادي الجديد 19/11، شلاتين 27/19، حلايب 24/18).

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