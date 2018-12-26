ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جلسة الاستماع إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وطالب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بترك الحكم على 25 يناير 2011، للتاريخ حتى يحكم فيها، وأن الشهادات يجب أن تكون حقيقية حتى يمكن للتاريخ أن يؤرخها.

جاء حديث حسني مبارك خلال سؤال وجه له المستشار محمد شرين فهمي، قاضي الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، هل 25 يناير مؤامرة على مصر وفق شهادة اللواء حسن عبد الرحمن أمام المحكمة.

وذكر المستشار محمد شرين فهمي، شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، خلال أحداث الجلسة التي قال فيها إن ما حدث في مصر بداية من 28 يناير 2011 كانت مؤامرة خططت لها أجهزة مخابرات أجنبية بهدف إسقاط النظام في مصر، بتصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة ووزارة الداخلية وقاموا بدعوة بعض الشباب للخارج للتدريب على إسقاط النظام وأن الأجهزة الأمنية كانت ترصد هذه المؤامرة وترفع بها تقارير إلى رئيس الجمهورية.

ترشيحاتنا

وكيل حسين الشحات يحسم موقفه من الانضمام لـ الأهلي في يناير

نجم دفاع دجلة يوجه صدمة إلى الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الشتوية

برباعية..محمد صلاح يقود ليفربول لفوز سهل على نيوكاسل ويغرد علي القمة

برلماني: حل وحيد أمام الدولة لمعالجة سلبيات قانون الإيجارات القديمة

الصحة: وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

اتحاد الكرة يخاطب الكاف بسبب أزمة مباريات الأهلي الإفريقية

مبارك يكشف المتآمر الأول على مصر خلال 25 يناير.. فيديو

فرح وغضب في مطروح بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة.. صور

محمد صلاح يسجل الثاني لـ ليفربول أمام نيوكاسل من ركلة جزاء.. فيديو

محمد صلاح يتساوى مع أوباميانج في ترتيب هدافي الدوري الانجليزى..فيديو

الفيس بوك يكشف جريمة بشعة لطبيب قتل زوجته وهى نائمة

إعلامية تكشف عن وصيتها بعد وفاتها على الهواء ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته
حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو
لأول مرة.. مبارك يكشف سبب قطع الاتصالات الهاتفية في 25 يناير..فيديو
مبارك يكشف كواليس اجتماع الداخلية والدفاع والمخابرات عن 25 يناير..فيديو
شاهد.. مبارك يكشف لأول مرة سبب تنحيه عن رئاسة مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟