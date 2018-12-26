حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جلسة الاستماع إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اقتحام الحدود الشرقية.





وطالب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بترك الحكم على 25 يناير 2011، للتاريخ حتى يحكم فيها، وأن الشهادات يجب أن تكون حقيقية حتى يمكن للتاريخ أن يؤرخها.





جاء حديث حسني مبارك خلال سؤال وجه له المستشار محمد شرين فهمي، قاضي الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، هل 25 يناير مؤامرة على مصر وفق شهادة اللواء حسن عبد الرحمن أمام المحكمة.



