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أخبار البلد

احمد ابراهيم : 1600 شركة سياحة وثقت عقودها لتنفيذ برامج العمرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى  
قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن القطاع الخاص ممثل فى الغرفة سيشارك فى بحث النواحي الفنية لإجراء مباحثات مع الجانب السعودي حول آليات العمل بموسم الحج المقبل.

أكد إبراهيم فى تصريحات صحفية لمحررى الملف السياحى أن بدء المناقشات ستتم فى ١٥ يناير ٢٠١٩ بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة وتتناول عدة جوانب فنية ومهنية .

إستكمل رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن حصة مصر من تأشيرات الحج ٣٦ ألف تأشيرة طالبنا بزيادتها وفقا ل ١% من قيمة تعدادنا  السكانى  المقدر ب ١٠٠ مليون الا انها تحتاج عدة إجراءات .

أشار إلى أن عدد الشركات حتى الآن الموقع عليها جزاءات ٢٤ شركة فقط نتيجة لبعض المخالفات وفيما يتعلق بالشركات التى وثقت عقودها مع الجانب السعودى لتنفيذ برامج العمرة ١٦٠٠ شركة .

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