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محافظات

رئيس مدينة أشمون يطمئن على جاهزية الحدائق العامة لأعياد الميلاد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
حدائق عامه
حدائق عامه
محمد امين
قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة اشمون بجولة ميدانية مسائية بالحدائق العامة بمدينة اشمون للتأكد من جاهزية الحدائق العامة لاستقبال عيد الميلاد المجيد .

ورافقه خلال الجولة مجدي رياض نائب رئيس المركز والمدينة ، وتم خلال الجولة المرور علي جميع الحدائق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد .

ومن جانبه أكد القزاز علي استمرار متابعة الأعمال في أيام الاجازات والعطلات الرسمية للوصول لمستوي يليق بابناء اشمون .

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