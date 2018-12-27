رئيس مدينة أشمون يطمئن على جاهزية الحدائق العامة لأعياد الميلاد

قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة اشمون بجولة ميدانية مسائية بالحدائق العامة بمدينة اشمون للتأكد من جاهزية الحدائق العامة لاستقبال عيد الميلاد المجيد .



ورافقه خلال الجولة مجدي رياض نائب رئيس المركز والمدينة ، وتم خلال الجولة المرور علي جميع الحدائق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد .



ومن جانبه أكد القزاز علي استمرار متابعة الأعمال في أيام الاجازات والعطلات الرسمية للوصول لمستوي يليق بابناء اشمون .