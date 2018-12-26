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المتحف الكبير.. مشروع مصر العملاق في 2020

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:33 م
المتحف الكبير.. أعجوبة
المتحف الكبير.. أعجوبة 2020
محمد علي
نشر موقع "ستار 2" الماليزي تقريرًا عن المتحف الكبير الذي يجري بناؤه على قدم وساق في الجيزة، قال فيه إن الآلاف من المصريين يعملون بينما تظلهم أهرامات الجيزة، في عملٍ دءوب لإقامة مبنى عملاق تذكاري يستحق أن يجمع فيه أكبر المقتنيات الأثرية لعهد الفراعنة.

وقال ستار2، إن عمليات الإنشاء مستمر بقوة في المتحف المصري الكبير، ليكون أكبر متاحف العالم، لعرض كنوز مصر القديمة وجذب السياح من أنحاء العالم في عام 2020.

المتحف عبارة عن سلسلة من قاعات خرسانة عملاقة ستحوي ما يزيد على 50 ألف من أجمل وأندر القطع الأثرية في العالم، بما في ذلك القناع الشهير لتوت عنخ آمون، وغيرها من الكنوز التي ستفد إلى المتحف الكبير من المتحف القديم الموجود منذ قرن في ميدان التحرير.

وقال مدير المشروع طارق توفيق، إن المكان سيضم مركزا للمؤتمرات وسينما و 28 متجرا و 10 مطاعم وفندق، ما سيحول المكان إلى مكان لامثيل له في العالم، يستمتع فيه السائح بمصر القديمة.

وختم ستار2 تقريره بالقول، إن اقتراب افتتاح المتحف الكبير، يأتي مع عودة السياح إلى مصر بعد تعثرها في عام 2011، فتراث مصر الفرعوني يمثل نقطة جذب كبرى للعالم، ويتوقع أن يجتذب المتحف ثمانية ملايين شخص في السنة بمجرد افتتاحه.

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