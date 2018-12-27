سمير رؤوف يتوقع تثبيت أسعار الفائدة

توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتراجع معدلات التضخم عند مستويات 15.6% مع تراجع أسعار الخضروات والفواكه واستقرار الأسعار على مدار شهرين بعد الأزمة الأخير في ارتفاع الطماطم و البطاطس قبل شهرين.



وأضاف خبير أسواق المال، أن استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه عند 17.90 جنيه وتحرير سعر الدولار الجمركي لبعض السلع قد يؤثر في بيان معدلات التضخم القادمة و لكن حتى الان التأثير محدود.



وتابع، كما أن استقرار معدلات النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط العالمية عن السعر في الموازنة العامة للدولة بحوالي 8 دولارات للبرميل.. يعزز من قرار تثبيت أسعار الفائدة مع التأثير الإيجابي على معدلات التضخم.



تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في آخر اجتماع لها والمحدد قبل انقضاء السنة الميلادية، لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية.