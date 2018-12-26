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حسني مبارك يكشف عن مطالبه من الجهات المختصة حول مسيرات 25 يناير ..فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
توك شو
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جلسة الاستماع إلى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وقال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إنه أمر بعقد اجتماع في مقر القرية الذكية يوم 20 يناير 2011 بحضور كل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات الحربية، والمخابرات العامة، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، وعدد من الوزراء الآخرين؛ من أجل بحث الغرض من مسيرات 25 يناير 2011 قبل حدوثها.

وأضاف "مبارك"، خلال الإدلاء بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية، أن المتواجدين في الاجتماع السابق المشار إليه أبلغوه بأن مسيرة 25 يناير 2011 سلمية، وطالب الوزراء بتأمين المسيرات كونها سلمية.

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