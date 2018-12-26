ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مباراة المركزية وإبشان تثير جدلاً كبيراً بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:53 م
أرضية الملعب
أرضية الملعب
محمود زيدان
شهدت مباراة إبشان والمركزية بدوري القسم الرابع بكفر الشيخ، اليوم، حالة من الجدل والاستياء، بسبب موافقة حكم المباراة على إقامة المباراة بالرغم من سوء أرضية الملعب واعتراض مجلس إدارة إبشان على الملعب الذي ظل مسئولو المركزية يقومون بأعمال الإصلاح به وردم برك المياه بالرمال وتسويتها بالجرار.

وأبدى الحكم استياءه من أعمال الإصلاح بالملعب قبل بدء المباراة، إلا أنه وافق على إقامة المباراة بشكل يبدو الغرابة والدهشة الشديدة، بالرغم من عدم تواجد سيارة إسعاف وقلة أفراد تأمين المباراة الذين لم يتعدوا 4 خفراء وضابط شرطة برتبة ملازم أول من قوة نقطة شرطة المركزية بتفتيش أبو سكين بمركز الحامول.

وانتهت المباراة المثيرة للجدل بفوز المركزية بهدف نظيف قبل نهاية الشوط الثاني بدقيقتين، حيث حدثت مناوشات من قبل جماهير المركزية كادت أن تتحول لمعركة دامية لولا تدخل أفراد الأمن وعقلاء نادي المركزية والجهاز الفني لمنع ما لا يحمد عقباه، خاصة بعض أن حاول بعض الصبية الاحتكاك باللاعبين أثناء استقلال الأتوبيس.

من جانبه، قال المحاسب عبد المولى مبارك، رئيس مجلس إدارة مركز شباب إبشان، لـ"صدى البلد"، إن فريقه تعرض اليوم لظلم كبير وأنه سيتقدم بمذكرة إلى منطقة الكرة بكفر الشيخ ولجنة مسابقات القسم الرابع موثقة بالصور والفيديوهات لكافة التجاوزات التي حدثت في المباراة، لاسيما أرضية الملعب التي لا تصلح للعلب عليها، مؤكدًا على احترامه للجنة المسابقات والحكام وجميع القرارات التي تراها مناسبة.
مباراة المركزية وإبشان تثير جدلاً كبيراً بكفر الشيخ.. صور
مباراة المركزية وإبشان تثير جدلاً كبيراً بكفر الشيخ.. صور
مباراة المركزية وإبشان تثير جدلاً كبيراً بكفر الشيخ.. صور
مباراة المركزية وإبشان تثير جدلاً كبيراً بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

بينها الخليج العربي.. 4 مناطق مرشحة لانطلاق الحرب العالمية الثالثة.. فيديو

تحرش غنائي.. هجوم ناري من طارق الشناوي على بشرى بسبب كوبرا.. فيديو

محمد صلاح يتساوى مع أوباميانج في ترتيب هدافي الدوري الانجليزى..فيديو

درة تخطف الأنظار بفستان مثيرعلى الإنستجرام.. صور

محمد صلاح يسجل الثاني لـ ليفربول أمام نيوكاسل من ركلة جزاء.. فيديو

أوباميانج يفسد فرحة محمد صلاح وهارى كين وينفرد بصدارة هدافي البريميرليج

خاص.. باسم مرسى: مستمر فى الزمالك بعد رفض انتقالى لـ سموحة

آية من 18 كلمة تثبت فرضية الحجاب.. فيديو

آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا

مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية يكشف أسرار الهجوم الإسرائيلي على دمشق

هجوم إنجليزي حاد على محمد صلاح عقب هزيمة نيوكاسل.. صور

أناقة رغم الحمل.. إطلالة ميجان ميركل في الكريسماس.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

أسامة كمال لـ الوزير والغفير: عايزين ايه في 2019
السويدي: السيسي اتخذ قرارات جريئة لإحداث التنمية وأمامنا فرصة ذهبية لتطوير الصناعة
موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته
حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو
لأول مرة.. مبارك يكشف سبب قطع الاتصالات الهاتفية في 25 يناير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟