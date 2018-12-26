مباراة المركزية وإبشان تثير جدلاً كبيراً بكفر الشيخ.. صور

شهدت مباراة إبشان والمركزية بدوري القسم الرابع بكفر الشيخ، اليوم، حالة من الجدل والاستياء، بسبب موافقة حكم المباراة على إقامة المباراة بالرغم من سوء أرضية الملعب واعتراض مجلس إدارة إبشان على الملعب الذي ظل مسئولو المركزية يقومون بأعمال الإصلاح به وردم برك المياه بالرمال وتسويتها بالجرار.
وأبدى الحكم استياءه من أعمال الإصلاح بالملعب قبل بدء المباراة، إلا أنه وافق على إقامة المباراة بشكل يبدو الغرابة والدهشة الشديدة، بالرغم من عدم تواجد سيارة إسعاف وقلة أفراد تأمين المباراة الذين لم يتعدوا 4 خفراء وضابط شرطة برتبة ملازم أول من قوة نقطة شرطة المركزية بتفتيش أبو سكين بمركز الحامول.
وانتهت المباراة المثيرة للجدل بفوز المركزية بهدف نظيف قبل نهاية الشوط الثاني بدقيقتين، حيث حدثت مناوشات من قبل جماهير المركزية كادت أن تتحول لمعركة دامية لولا تدخل أفراد الأمن وعقلاء نادي المركزية والجهاز الفني لمنع ما لا يحمد عقباه، خاصة بعض أن حاول بعض الصبية الاحتكاك باللاعبين أثناء استقلال الأتوبيس.
من جانبه، قال المحاسب عبد المولى مبارك، رئيس مجلس إدارة مركز شباب إبشان، لـ"صدى البلد"، إن فريقه تعرض اليوم لظلم كبير وأنه سيتقدم بمذكرة إلى منطقة الكرة بكفر الشيخ ولجنة مسابقات القسم الرابع موثقة بالصور والفيديوهات لكافة التجاوزات التي حدثت في المباراة، لاسيما أرضية الملعب التي لا تصلح للعلب عليها، مؤكدًا على احترامه للجنة المسابقات والحكام وجميع القرارات التي تراها مناسبة.