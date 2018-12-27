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مرأة

خبيرة التجميل تكشف حلا سريعا لإنبات الشعر في ثلاثة أشهر فقط

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:29 ص
خبيرة التجميل تفجر
خبيرة التجميل تفجر حل سريع لانبات الشعر في ثلاثة أشهر فقط
آية التيجي
قالت منار صبري خبير التجميل إن هناك العديد من الحلول السريعة والتي يمكن أن يتم بها حل مشكلة تساقط الشعر، ومن بينها تناول الفيتامينات، إلا أن هناك حلولا أسرع، وقد يصفها الكثير من أطباء الجلدية في بعض الحالات المعالجة.

وأضافت صبري خلال ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، أن من أسرع التقنيات في إنبات الشعر بسرعة، وذلك خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث إنه محاربة تساقط الشعر، هي باستخدام الهير يسون الذي يحتوي على مادة المينكسوديل، ولكنه يعد من الحلول السريعة والمؤقتة، حيث إن مفعوله لا يدوم لفترة طويلة، ومن ثم يتساقط الشعر مرة أخرى.

وتابع صبري أن هذه التقنية قد تلجأ لها العروس قبل موعد زفافها بفترة قصيرة، وذلك لأنها تريد أن تحصل على نتائج سريعة، وقد يحققها الهير ليسون في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ولكنها تكون نتائج مرضية للبعض، ولكنها المشكلة الوحيدة بها أنها لا تدوم لفترة طويلة، فسرعان ما يتم سقوط هذا الشعر الجديد مرة أخرى.

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