خبير اقتصادي: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسات بـ 2018

توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، المقرر بحث أسعار الفائدة لآخرة مرة خلال عام 2018.



وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ صدى البلد، اختبار معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة للتأكد من استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر التضخم ودراسة السوق بوضوح، أن تقل الفائدة إجماليا خلال عام 2019 بنسبة 2% إلى 3%.



تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في آخر اجتماع لها والمحدد قبل انقضاء السنة الميلادية، لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية.