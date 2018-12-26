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أخبار البلد

مصر السلام تدشن لجانا للمسئولية الاجتماعية بالمحافظات اتساقا مع توجهات الدولة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
اماني نوار
أعلنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، عن تدشين لجان للمسئولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة تعمل على رصد أوضاع المواطنين وأحوالهم المعيشية وتقديم الحلول والمقترحات للجهات التنفيذية والعمل على دعمها ومساندتها في تنفيذها ورصد حالات الفساد والرشوة ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم قبلها.

وأعلنت المؤسسة عن تلقي طلبات الانضمام لتلك اللجان من أعضاء المنظمة والمتطوعين مصحوبة بالسيرة الذاتية وصحيفة الحالة الجنائية، من أجل إعلان هياكل تلك اللجان.

ويأتي تشكيل تلك اللجان تلبية لدعوة السيد رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة المجتمع المدني في دعم الجهات التنفيذية ومساندتها لحل مشكلات المواطنين وتوفير الخدمات لها .

ومن جانبه أكد أنه سيتم إعلانها في حينه وتمنى أن تلقى تلك اللجان تعاونا من الجهات التنفيذية في أداء عملها التطوعي.

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