ننشر تفاصيل الإقرار الذي سيوقعه رؤساء و وكلاء لجان الثانوية العامة هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إلزام جميع رؤساء و وكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان المراقبة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، على التوقيع على إقرار بعدم وجود موانع تحول دون القيام بالمهام المطلوبة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.



ويشمل الإقرار بيانات الاسم بالكامل ، والوظيفة ، وجهة العمل ، والإدارة ، والمديرية ، والدرجة ، تاريخ التعيين ، والمرتب الأساسي ، والحالة الاجتماعية ، والمؤهل ، وتاريخ الميلاد ، ومحل الميلاد ، وكود المعلم ، وعنوان السكن ، وتليفون المنزل ، والتليفون المحمول.



وجاء نص الإقرار كالتالي: أقر أنا بأن جميع البيانات بالاستمارة صحيحة وعلى مسئوليتي ، وأني اطلعت على كافة الشوط والضوابط الواردة بالإعلان وأقبل العمل المرشح له بأي قطاع على مستوى الجمهورية.



هذا ومن المقرر أن يكون اليوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 ، هو اخر يوم تتلقى فيه الإدارة العامة للامتحانات ، مستندات المتقدمين للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

وكانت قد فتحت الوزارة باب تقديم المستندات للمتقدمين منذ يوم الاثنين 24 ديسمبر 2018 .



وحذرت الوزارة من أن هناك مجموعة من الموانع العامة ، التي ستحول دون الاشتراك في اعمال امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

حيث يشترط ألا يكون المرشح تعرض للحرمان من اعمال الامتحانات ، وألا يكون قد تم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون عدا الإنذار والخصم من الاجر 5 أيام فأقل.



كما يشترط أيضًا ألا يكون المرشح محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ، وألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس 2018 من هذا العام ، وألا يكون لديه أقارب متقدمين لآداء الامتحان حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة المرشح لها .



كما يشترط في المرشح ألا يكون مدير إدارة تعليمية ، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة المرشح لها.



جدير بالذكر أن درجات القرابة تتمثل في : الدرجة الأولى (الاب ، والابناء ، والام ، والزوج أو الزوجة ) ، الدرجة الثانية (الأخ ، الأخت ، الجد ، الجدة ، الاحفاد) ، الدرجة الثالثة (أبناء الأخ والاخت ، وأبناء العم والعمة ، وأبناء الخال والخالة ، وأبناء الاحفاد) ، والدرجة الرابعة (أبناء أبناء الأخ والاخت ، وأبناء العم والعمة ، وأبناء الخال والخالة ، وأبناء أبناء الاحفاد)



وقالت الوزارة أن هناك شروط خاصة بشأن العمل كرئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة ، تتمثل في: الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، وأن يكون كل من رئيس اللجنة و وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل ) ، والحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.



وأضافت الوزارة أنه يشترط أيضًا خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الإدارة او لحنة النظام والمراقبة ، ورئيس قسم أو وكيل قسم ، كما ييشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل ، وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام ، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.