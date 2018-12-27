جامعة مدينة السادات تحتفي بمرور مائة عام على مولد بطل الحرب والسلام

احتفلت جامعة مدينة السادات بمرور مائة عام على مولد بطل الحرب والسلام ومؤسس مدينة السادات الزعيم الراحل محمد أنور السادات .



نظمت كلية التربية بالجامعة ندوة للاحتفال بذكرى مئوية الزعيم الراحل برعاية الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.



وحاضر في الندوة اللواء طيار أركان حرب دكتور هشام الحلبي الخبير الاستراتيجي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية حيث وضح جوانب تميز شخصية الزعيم الراحل ومدي تأثيره علي تاريخ مصر الحديث وكيف نجح السادات بدهائه في هزيمة اسرائيل في حرب أكتوبر وكيف وافق على وقف إطلاق النار لحماية جيشه حتي لا يحارب أمريكا ثم بعد نظره في تحقيق هدفه في استرجاع أرض سيناء عن طريق السلام ثم رؤيته لمستقبل مصر الحديثة باتجاهه لتشييد المدن العمرانية الجديدة ومنها مدينة السادات.



بينما أشار الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة الي ان الجامعة تفخر بنسبتها لاسم الزعيم الراحل ابن مصر والمنوفية وهو نموذج للزعامة الوطنية والدهاء السياسي وان السادات استطاع ان يقضي بالحرب على المستقبل السياسي لكل من موشي ديان وزير الدفاع الاسرائيلي الأسبق وجولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة ثم قضى بالسلام على المستقبل السياسي لمناجم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وانه كان مخلصا لوطنه وشعبه فاستحق أن يذكره التاريخ.



وافتتح رئيس الجامعة واللواء هشام الحلبي والدكتور حمدي عمارة والدكتور هاني يوسف والدكتورة شادن معاوية نواب رئيس الجامعة معرض السادات الذي شارك به طلاب الجامعة إحياء لذكري مولد السادات.