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منوعات

بانتومايم مسرحية لاتعرض إلا في بريطانيا..فرحة الأطفال في أعياد الميلاد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:27 ص
صدى البلد
محمد علي
تعتبر لعبة بانتوميم للعديد من العائلات البريطانية واحدة من أكثر أجزاء عيد الميلاد متعة ، مع أجواء رائعة من الرعب والخيال المسرحي، وفق ما ذكرت بي بي سي البريطانية.

وقالت بي بي سي، إن المشاركة في عرض ما لمسرح بانتومايم، يتطلب موهبة وعمل شاق، وكما يوضح المعجبون والممثلون ، فإن بانتومايم، تقليد بريطاني عظيم لايحدث إلا بها.

ويقوم الممثلون المسرحيون في البانتومايم، بعرض فصول مسرحية خيالية فكاهية للجماهير وعادة ما تكون هذه العروض الممتعة مقترنة بوقت أعياد الميلاد، ولذا فالكبار والصغار ينتظرون هذه العروض من العام للعام.

وقال الممثل جون تشاليس، الذي يلعب دور الكابتن هوك في بيتر بان على مسرح رويال نوتنجهام ، إنه شهد تغيرا في أعمال المسرح خلال أكثر من 25 عاما قضاها في رحباته.

ويعد بانتوميم عرض متنوع من التمثيل والكوميديا ​​والغناء والرقص والمؤثرات الخاصة، لعرض قصص أسطورية وخيالية كسندريلا والأقزام السبعة.

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