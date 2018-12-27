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مرأة

في ليلة رأس السنة ..احترس من هذه العادات الغذائية الخاطئة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، إن ليلة رأس السنة هي ليلة تجتمع فيها العائلة وذلك لتوديع سنة مرت ولاستقبال سنة جديدة بسعادة برفقة من تحبون، وفي مثل هذه المناسبة تجتمع العائلة أو الأصدقاء حول طاولة المائدة.

وأضافت جيهان، أن هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة والسيئة التى لابد من أن نتفاداها فى ليلة رأس السنة، وتتمثل هذه العادات فى..

- تناول الطعام بوقت متأخر يؤدي لصعوبة في النوم لأنه لم يتم هضمه.
-الإفراط في تناول الحلويات والشوكولاتة، يعد من أسوأ العادات الغذائية ويؤدي ذلك إلى زيادة الوزن واحتمالية الإصابة بمرض السكري ومشاكل بالجهاز الهضمي.
-يجب عدم تناول الطعام والنوم بعدها مباشرة لأنه يزيد الوزن.
- تناول الأطعمة المقلية بكثرة والوجبات السريعة الدسمة من المطاعم يزيد نسبة الكوليسترول في الدم ويزيد الوزن.
- عدم شرب كمية كافية من المياه يؤدي لصداع شديد والتعرض للجفاف او شرب مياه أثناء الأكل تؤدي لظهور البطن .
- تناول المشروبات الغازية والقهوة بكميات كبيرة، ما يسبب امتلاء المعدة بالسوائل ويصيبك بارتجاع الطعام.
في ليلة رأس السنة ..احترس من هذه العادات الغذائية الخاطئة

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