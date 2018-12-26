رئيس مجلس إدارة أبراج مصر ينفي علاقة الشركة بالإخوان

ردّ المهندس على ربيع رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر، على استغاثة وشكوى مجموعة من المواطنين عملاء شركة أبراج مصر والذى يتجاوز عددهم 700 أسرة .





ونفى ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن تكون الشركة على أي علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية كما يقول بعض المواطنين أصحاب الشكوي.





وأشار إلى أن الشركة سلمت عددًا من المشروعات على مدار 8 سنوات بدايةً من التجمع الخامس ومشروع المقطم، وسنسلم مول المقطم خلال شهر ونصف من الآن أو شهرين ودخلنا في مشروعات بعد ذلك، وبعنا نسبا بين 20 و25% من الوحدات السكنية، ونتيجة لعدم ضخ استثمارات جديدة والنمو السريع وتحرير سعر الصرف إتاحة فجوة تمويلية وتأخير في تنفيذ المشروعات، وبالفعل الشركة تواجه مشكلة".



