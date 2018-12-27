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اقتصاد

4 مليارات دولار صادرات مصر الكيماوية خلال 11 شهرا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير- نوفمبر 2018 نحو 4.901 مليار دولار مقابل 3.989 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو 18.6% فيما سجلت صادرات الكتب والمصنفات زيادة 44.4 % لتبلغ 13 مليون دولار في مقابل 9 ملايين دولار ، والصناعات الطبية حققت نموا 8.7% لتبلغ 473 مليون دولار مقابل 432 مليون دولار، وفقا لاخر بيانات رسمية لهيئة الرقابة على الصادرات .

وارتفعت صادرات الغزل والمنسوجات بنسبة 9.6% لتبلغ 830 مليون دولار مقابل 750 مليون دولار، والصناعات الغذائية زادت بنسبة 0.9% لتبلغ 2.602 مليار دولار مقابل 2.579 مليار دولارو، وحققت صادرات الملابس الجاهزة زيادة 8.3% لتبلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2018 ” مقابل 1.326 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وارتفعت صادرات الصناعات اليدوية خلال أول 11 شهر من 2018 بنسبة 6.7% لتبلغ 193 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2017 والمفروشات المنزلية ارتفعت بنسبة 1.3% لتسجل 473 مليون دولار مقابل 467 مليون دولار.

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