الجيش الروسي يستعرض صواريخ أفانجارد بأوامر من بوتين.. فيديو

أجرت القوات المسلحة الروسية، اختبارا ناجحا لإطلاق صواريخ منظومة "أفانجارد"، وكشف المكتب الصحفي للكرملين، أن القوات المسلحة الروسية نجحت باختبار إطلاق صاروخ من منظومة "أفانجارد"، وذلك بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وذكر بيان الكرملين، وفق ما نشرته وكالة "نوفوستى" الروسية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال تواجده اليوم فى المركز الوطني لإدارة الدفاع قد أصدر قرارًا ببدء الاختبار.



كان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن عن عدد من الأنواع الجديدة من الأسلحة في خطاب ألقاه في مارس الماضي أمام الجمعية الفيدرالية، مؤكدا بدأ الإنتاج التسلسلي لنظام صواريخ "أفانجارد".



