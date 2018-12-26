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أخبار العالم

الجيش الروسي يستعرض صواريخ أفانجارد بأوامر من بوتين.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:56 م
منظومة أفانجارد الروسية
منظومة أفانجارد الروسية
قسم الخارجي
أجرت القوات المسلحة الروسية، اختبارا ناجحا لإطلاق صواريخ منظومة "أفانجارد"، وكشف المكتب الصحفي للكرملين، أن القوات المسلحة الروسية نجحت باختبار إطلاق صاروخ من منظومة "أفانجارد"، وذلك بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر بيان الكرملين، وفق ما نشرته وكالة "نوفوستى" الروسية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال تواجده اليوم فى المركز الوطني لإدارة الدفاع قد أصدر قرارًا ببدء الاختبار.

كان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن عن عدد من الأنواع الجديدة من الأسلحة في خطاب ألقاه في مارس الماضي أمام الجمعية الفيدرالية، مؤكدا بدأ الإنتاج التسلسلي لنظام صواريخ "أفانجارد".

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