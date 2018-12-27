2.6 % تراجعا في صادرات مصر من الصناعات المعدنية

انخفضت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 2.6% لتبلغ 4.53 مليار دولار خلال أول 11 شهر من العام 2018 مقابل 4.649 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 فيما سجلت الصناعات الهندسية تراجع بنسبة 13% لتبلغ 2.096 مليار دولار في مقابل 2.368 مليار دولار، وفقا لآخر بيانات رسمية للرقابة على الصادرات.



وتراجعت صادرات المنتجات الجلدية بنسبة 9.2% لتبلغ 98 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2018 ” مقابل 107 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2017.



وواصل قطاع الآثاث انخفاض صادراته لتتراجع بنسبة 4.9% لتبلغ 286 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار، وانخفضت الحاصلات الزراعية بنسبة 6.7% لتبلغ 1.89 مليار دولار في مقابل 2.016 مليار دولار .