روشتة هاني الناظر لإخفاء ندوب الجروح القديمة

قال الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، واستشاري الأمراض الجلدية، إنه من الوارد حدوث كثير من الإصابات والتي يمكن أن تسبب في الجروح، وهو ما يجعلنا نلجأ لخياطتها، وهو ما قد يتسبب في ظهور ندوب.





وأضاف "الناظر"، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن الندوب الناتجة عن خياطة الجروح على المدى الطويل، يمكن أن تسبب في تشوه منظر الوجه، أو أى مكان حدثت فيه، وهو ما يشعر الشخص بالضيق، حيث إن الليزر له فاعلية كبيرة في علاج هذه الندوب.



