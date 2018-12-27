خبراء الوساطة ينظمون ورشة عمل حول مستقبل الاستثمار بالعملات وآليات تجنب المخاطر

نظم خبراء الوساطة في تداول العملات العالمية، ورشة عمل حول آليات عمل الاسثمار فى العملات الأجنبية وفرص تحقيق الأرباح فى هذا المجال الاسثمارى الحديث، حيث استعرضت الورشة تاريخ الفوركس كأداة استثمارية وتطوراتها التى تزامنت مع ظهور الرأسمالية فى العالم التى أثرت بالتبعية على قيمة العملات الأجنبية بناء على مبدأ العرض والطلب، فضلا عن ظهور الفوركس وارتباطة بالعملات من خلال البيع والشراء، وتحول العملات إلى سلعة تتأثر أسعارها بالعرض والطلب، فيما تناولت الورشة فرص الربح والنجاح فى هذا المجال الاستثمارى الحديث، والآليات والعوامل التى تحكم نجاح المتعاملين معه والفرص والواعدة التى تنتظر المسثمرين فى هذا المجال.



من جانبه قدم أشرف شريف خبير أسواق المال عدة نصائح للمستثمرين فى هذا المجال الحديث تتعلق بآليات التعامل مع بورصة تداول العملات الأجنبية "الفوركس"، فضلا عن عرض بعض المشكلات المتعلقة بالعمل فى هذا السوق، وكيفية مواجهتها وتجاوزها بشكل احترافى يحقق الأهداف والعوائد المنتظرة من الاستثمار فى هذه السوق، بالإضافة إلى الدور التحليل الفنى والمالى فى تحقيق أرباح من خلال "الفوركس"، مؤكدا على دور التحليل الفنى فى اتخاذ قرارات سليمة فيما يخص عمليات البيع والشراء للعملات من أجل تحقيق أرباح من خلال التعامل على هذه العملات.



وكشف شريف، أن هناك شقين لأليات التحليل الفني أحدهما يتعلق بالتحليل الاقتصادى والثانى يتعلق بالتحليل السياسى والذى يدرس تأثير الظروف السياسية والاقتصادية لدولة وتأثيرهما على قوة وقيمة عملتها، فيما ركز الجزء الثانى من الورشة على توضيح بعد الأخطاء الشائعة حول "الفوركس"، والتى تؤدى إلى خسائر بدلا من جني أرباح، وأهمية وضع استراتيجيات تتناسب مع كل مستثمر من أجل تحقيق مكاسب فى هذا المجال، وذلك من خلال منظومة تضمن النجاح فى التعامل مع هذا المجال الحساس، والذى لا يمكن أن يعمل فيه شخص بمفرده بمنأى عن منظومة تضمن له تحقيق نجاحات وجنى أرباح.



من ناحية أخرى انتهت فاعليات الورشة بتدشين موقع الفوركس العربى والذى تقدم من خلاله الشركة العديد من الخدمات للمستثمرين فى هذا المجال، والمتعلقة بتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية، والتى من شأنها أن تساعد المستثمر فى اتخاذ القرار السليم فى التعامل على العملات الأجنبية لتحقيق الأرباح المنتظره وتجنب المخاطر المرتبطة بهذا السوق قدر الإمكان.