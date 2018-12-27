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ثقافة

مكتبة المستقبل تحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ بأمسية 30 سنة على نوبل الجمعة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:53 ص
صدى البلد
طارق موسى
تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة د.فاروق الجوهرى، أمسية ثقافية بعنوان " نجيب محفوظ 30 سنة على نوبل "، تزيح فيها الستار عن أسرار جديدة لرواية أولاد حارتنا تلك الرواية المحرمة التى اثارت جدل الكثيرين.

يكشف خلال الامسية الكاتب الصحفى محمد شعير مدير تحرير أخبار الأدب الاسرار والحقائق التى لم يتناولها أحد عن كواليس الرواية، وذلك في الخامسة من مساء غد الجمعة في مكتبة المستقبل.

أكد د.نبيل حلمى أمين عام جمعية مصر الجديدة، على أن الندوة تأتي في سياق الدور الذي تقوم به الجمعية في نشر الوعي المجتمعي في كافة المناحي التي تهم المواطن المصرى، مشيرا الى ان الامسية تكشف عن حقيقة العثور على مخطوطات نادرة وقصص مفقودة للأديب العالمى، كما تفتح باب النقاش وحوار مفتوح للاجابة عن كل ما يخص أدب نجيب محفوظ.

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