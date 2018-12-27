ميلانيا ترامب بجاكيت أنيق فى العراق...وهذه تكلفته

شاركت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء زيارتهما المفاجئة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في العراق.



تألقت ميلانيا خلال هذه المناسبة بإطلالة جذابة، مرتدية جاكيت قصير باللون المستردة مصنوع من قماش القطيفة، وتميز التصميم بحزام عريض حول منطقة الخصر، كما حمل الجاكيت توقيع Victoria Beckham ، وبلغ سعره 995 دولار أمريكى، ونسقت معه بنطلون كحلى.



وأكملت إطلالتها بhalf boot باللون الهافان، واعتمدت على خصلات شعرها الشقراء المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.