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فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
أطلقت دار الأزياء العالمية نيدل آند ثريد، مجموعة من تصميمات الفساتين الخلابة لربيع و صيف 2019.

وتميزت بتصميماتها الرقيقة والأنيقة لفساتين الزفاف، ويعد التل هو بطل المجموعة التي تتميز بتصاميم فساتين رقيقة ذات لمسة بوهيمية، كما يميزها التطريزات البراقة والتصميم الانسيابي غير المنفوش بشكل مبالغ فيه.

وبالإضافة إلى اللون الأبيض، تضمنت المجموعة فساتين بألوان رقيقة مثل النيود والأومبري أو المدرج، ومن بين اللمسات التي تميزت بها المجموعة، الكشاكش البسيطة والطبقات وتنوع تصميم الأكمام، من الطويلة إلى الكولد شولدر والحمالات الرفيعة.
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور
فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

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فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

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فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

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