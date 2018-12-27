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تامر بشير: تحركات ذوي القدرات الخاصة بسيارتهم يجب أن تكون مريحة.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
توك شو
أعرب الإعلامي تامر بشير، عن أمنياته بأن يستطيع الأشخاص ذوى القدرات الخاصة التحرك بسيارتهم المجهزة بسهولة خلال تنقلاتهم.

وتابع بشير، خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة والذي أطلق عليهم «أصحاب الهمم»، «يجب إلا يشيلوا هم وهما رايحين مشوار».

وأضاف الإعلامي تامر بشير، أن أبطالنا الرياضيين منحهم الله قدرة جسمانية كبيرة، مطالبا بضرورة الاهتمام بذوي القدرات الخاصة حتى تكون تنقلاتهم مريحة.

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