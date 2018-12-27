إحباط محاولة تهريب أدوات تجميل بميناء السد العالى بأسوان..صور

نجح رجال تفتيش الركاب بميناء السد العالى بأسوان بالتنسيق مع مباحث الميناء من إحباط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة للقانون.



جاءت تفاصيل الواقعة بناءً على المذكرة المقدمة من مدير مباحث ميناء السد العالى ومدير إدارة الأمن الجمركى بهاء عرجون ، بالاشتباه فى محاولة الراكب السودانى "ح. ا م" بمحاولة تهريب كمية من أدوات التجميل عن طريق توزيعها على بعض ركاب الباخرة سيناء القادمة من وادى حلفا بالسودان.



وبالعرض على عبد الرضى المغربى مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تشكيل لجنة مكونة من حمدى بربرى والسيد حسين وإبراهيم يوسف وعبد المجيد محمد لمتابعة الراكب جيدًا وتحركاته وتجميع الكمية من الركاب حيث تم جمع 284 علبة قلم تحديد رموش بكل منها 12 قلم بعدد إجمالى 3408 قلم، وبلغت التعويضات المستحقة 340 ألفا و800 جنيه.



وقرر مجدى عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 10 لسنة 2018 بمعرفة حمزة فهيم مدير مكافحة التهرب الجمركى.