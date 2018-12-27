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استشارى تغذية تقدم نصائح للاحتفال بليلة رأس السنة دون زيادة الوزن

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
أيام قليلة ويبدأ العام الجديد، ويستعد العديد من الأشخاص إقامة حفلات ليلة رأس السنة، والاحتفال مع الأصدقاء وأفراد العائلة برأس السنة الجديدة، لذا قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعدك فى الأحتفال بليلة رأس السنة مع تفادي زيادة الوزن ..

-يجب ألا تنتظر وجبة الاحتفال وتأكل وجباتك طوال اليوم فيجب ان لا تبدأ وجبة الاحتفال وانت على معدة فارغة.
- لابد من تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا ، لان الاشارة تصل من المخ بعد ١٥ دقيقة أن المعدة ممتلئة، وبهذا يكون استهلكنا كمية طعام قليلة و عند إحضار الحلوى تكون المعدة ممتلئة.
-نبدأ بتناول السلطه اولا ثم البروتين مثل اللحوم او الفراخ او الاسماك ثم النشويات مثل الارز او المكرونه او العيش.
-تناول الماء أو العصائر الطبيعية بدلا من تناول المشروبات الكحولية .

وأضافت جيهان، أن أهم الوجبات التي يمكن أن يحتفل بها الشخص في راس السنة وتسبب السعادة دون زيادة وزن هم ...
-الأسماك المشوية، فهى تحتوي على أوميجا 3 بالإضافة إلى أنها من الأطعمة الصحية .
- السلطة والخضراوات أساسية مع الوجبات.
- المشويات بأنواعها و الابتعاد عن المقليات والوجبات الدسمة.
- شرب العصائر الطازجة بدل من الكحوليات
استشارى تغذية تقدم نصائح للاحتفال بليلة رأس السنة دون زيادة الوزن

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