وفد منتدى الشباب العربى الأفريقى يزور أسوان بمشاركة 173 شابا وفتاة .. صور

التقى اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة نائبًا عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بوفد منتدى الشباب العربى الإفريقى والذى يزور أسوان حاليًا ضمن أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي برعاية رئيس الجمهورية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وذلك فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 واستضافتها لمنتدى الشباب الإفريقي العربي العام القادم .



وحضر اللقاء علاء الدسوقي ممثل وزارة الشباب والرياضة وهانى رشدى وكيل الوزارة بأسوان وأيندلك أبيرا ممثل الوفد وبمشاركة واسعة لـ 173 شابا وفتاة من 36 دولة عربية وإفريقية من بينهم 11 دولة عربية بقارتى أفريقيا وآسيا ، بجانب 25 دولة إفريقية .



وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقاها السكرتير العام أعرب فيها عن سعادته وترحيبه بهذا التجمع الشبابى مما يعكس مدى متانة العلاقات بين مصر وأشقائها العرب والأفارقة ، لافتًا إلى أن أسوان ترحب دائمًا وتفتح ذراعيها لإستقبال كافة الوفود الشبابية والسياحية وسط الطبيعة الخلابة ونيلها الخالد وآثارها الشامخة وبناسها الطيبين أصحاب الوجوه السمراء والبشاشة المتواصلة وكرم الضيافة والترحيب فى إستقبال زائريهم .



وأشار اللواء حازم عزت بأن زيارة الوفد الشبابى لأسوان تأتى إستكمالًا للمشاركة الواسعة التى شهدها منتدى شباب العالم من أبنائنا وشبابنا من الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة أثناء إنعقاده الشهر الماضى تحت رعاية الرئيس السيسى بشرم الشيخ ليؤكد كل ذلك مدى الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الحاضر المشرق والمستقبل الواعد .



مؤكدًا على أن الشباب هم حلقة الوصل فى تحقيق التقارب والتلاحم بين الشعوب العربية والإفريقية من خلال تنظيم مثل هذه الزيارات واللقاءات للتعرف عن قرب على مختلف الثقافات ، كما قدم السكرتير العام فى كلمة محافظ أسوان شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تنظيم مثل هذه المشروعات الشبابية لزيارة المعالم السياحية بأسوان للإستمتاع بشمسها الدافئة وروعة معابدها ومتاحفها وتراثها الإنسانى الأصيل لتبقى دائمًا مركزًا لتلاقى الحضارات والثقافات .



والجدير بالذكر أن البرنامج السياحى لزيارة وفد منتدى الشباب العربى والإفريقى الذى يضم دول اليمن والعراق وفلسطين والأردن وعمان والسعودية والصومال والجزائر ومصر وجيبوتى والمغرب وأريتريا وتنزانيا وسيراليون وموريتانيا وتشاد وأثيوبيا وغنينا وجزر القمر ونيجريا والجابون وأوغندا وبنين وبوركينافسو والكاميرون وغانا وليبيريا ومدغشقر ومالاوى ونامبيا وتوجو وزامبيا وزيمبابوى وجنوب أفريقيا وأنجولا والكونغو تضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان على مدار 3 أيام .



منها معابد فيلة والسد العالى ورمز الصداقة ، وأيضًا الحديقة النباتية ومتحف النوبة ومتحف النيل الوثائقى وقرية غرب سهيل ، بجانب جولة بالسوق السياحى ، فضلًا عن حضور الشباب المشارك بالمنتدى لورش عمل وحلقات نقاشية حول دور الشباب فى بناء السلام ، وأيضًا الحفل الختامي الذي شهد تقديم درع من الجمهورية اليمينة لمحافظ أسوان ، بالإضافة إلى فقرات فنية لفرقة توشكى للفنون الشعبية .