أسامة كمال لـ الوزير والغفير: عايزين ايه في 2019

تساءل الإعلامي أسامة كمال، قائلا: " في أواخر 2018، عايز أسأل هو إحنا داخلين 2019 بإيه، وعايزين ايه فى 2019، ويا ترى الدافع اللى يحركنا دافع مشروع ولا غير مشروع؟".



وقال" كمال" في برنامجه" مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عارف أن البعض يسأل كنا خدنا ايه فى 2018 عشان نفكر فى 2019، ورغم إنه سؤال مهم، إجابتى هتكون أقصر مما تتصور، بسؤال للكل من الوزير للغفير ومن الكبير للصغير، هل أنت شخص جاد فيما تفعله".



وجه "كمال" سؤالا للقائمين على قطاع السياحة بمصر، قائلا :" المسئولين عن السياحة عايزين فعلًا يعملوا طفرة في السياحة ولا معتمدين على قوة الدفع والظروف الجيدة التي نمر بها حاليا؟، وهل جهود القائمين على السياحة السبب في تحسنها؟".