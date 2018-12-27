تامر بشير يوجه رسالة لـ هيئة النقل العام

قال الإعلامي تامر بشير، إن تعطل أتوبيس نقل عام على المحور في اتجاه الشيخ زايد، أثر على حركة جميع السيارات.



وتابع بشير خلال برنامج «دوس بنزين» على قناة صدى البلد «تم نقل أتوبيس النقل العام، والآن تأكدنا من انتظام حركة المرور».



وطالب بشير هيئة النقل العام بالاهتمام بالأتوبيسات قائلًا «إيه المشكلة اللي تحصل لو الأتوبيس اتغسل، لما المواطن يلاقي الأتوبيس نظيف هيهتم به»، مناشدا الهيئة بوضع لوحات إلكترونية بأسماء المحطات على كل أتوبيس.