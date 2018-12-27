تامر بشير يطالب بتغيير العادات الخاطئة في القيادة خلال 2019 .. فيديو

طالب الإعلامي تامر بشير من السائقين بضرورة تغيير العادات الخاطئة في القيادة خلال العام الجديد 2019.



ونصح بشير، خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة «صدى البلد»، السائقين بترك أي شخص يريد أن يتخطاه خلال فترة الازدحام المروري وعدم التركيز معه مطالبا من الجميع بأن تتغير ثقافتهم في عام 2019.



وقال الإعلامي تامر بشير، إنه يجب أن يحدث تغيير شامل في ثقافة تعامل السائقين مع بعضهم البعض على الطريق خاصة أن ذلك الأمر سيسهل على الجميع ويوفر العناء والمجهود.



ونبه الإعلامي تامر بشير، على الجميع بعدم الحصول على مكان سيارتين خلال القيام «بركن» السيارة في الشارع، وحذر من الجميع أن يقوموا بركن سياراتهم في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.