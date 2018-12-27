شاهد: سيدة تقرأ الفنجان لـ ياسمين الخطيب :عريس وفلوس كتير

فاجأت الحاجة سامية، الشهيرة بقارئة الفنجان ،الإعلامية ياسمين الخطيب ، بقراءة الفنجان الخاص بها على الهواء، وذلك خلال تقديمها برنامج " آخر النهار "، مع الإعلامي تامر أمين ، والمذاع عبر فضائية " النهار".



وقالت الحاجة سامية للإعلامية ياسمين الخطيب :" " السنة الجديدة هتكون خير عليكي في عريس وفلوس كتير ، وشاب هيكون طويل ووسيم ".



وتابعت :" 2019 هيكون عندك فرحة كبيرة وانتي بتزعلي كتير " .



ومن ناحية أخرى داعب الإعلامي تامر أمين وياسمين الخطيب أثناء قراءة الفنجان قائلا :" أبوس إيديك ركزي في قراءة الفنجان".