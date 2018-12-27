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شاهد: سيدة تقرأ الفنجان لـ ياسمين الخطيب :عريس وفلوس كتير

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:41 ص
الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين الخطيب
حسام الحارتي
فاجأت الحاجة سامية، الشهيرة بقارئة الفنجان ،الإعلامية ياسمين الخطيب ، بقراءة الفنجان الخاص بها على الهواء، وذلك خلال تقديمها برنامج " آخر النهار "، مع الإعلامي تامر أمين ، والمذاع عبر فضائية " النهار".

وقالت الحاجة سامية للإعلامية ياسمين الخطيب :" " السنة الجديدة هتكون خير عليكي في عريس وفلوس كتير ، وشاب هيكون طويل ووسيم ".

وتابعت :" 2019 هيكون عندك فرحة كبيرة وانتي بتزعلي كتير " .

ومن ناحية أخرى داعب الإعلامي تامر أمين وياسمين الخطيب أثناء قراءة الفنجان قائلا :" أبوس إيديك ركزي في قراءة الفنجان".

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