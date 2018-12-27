وزير التعليم: تابلت أولى ثانوي مصمم ليكون للدراسة فقط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تابلت أولى ثانوي سيكون محكوما تماما بحيث لا يمكن للطالب أن يستخدمه في إجراء الاتصالات أو الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها .



وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب المعلمون أولا عبر تطبيق واتس آب : إن هذا التابلت مصمم بحيث يدخل من خلاله الطالب على بنك المعرفة المصري والمحتوى العلمي الموجود عليه، ولا يمكن استخدامه للترفيه.



جدير بالذكر أن الوزير أعلن أنه سيتم البدء في توزيع 18 ألف جهاز من أجهزة تابلت أولى ثانوي على مدن القناة خلال أيام، مشيرًا إلى أن الباقي سيتم توزيعه على دفعات خلال شهري يناير وفبراير.



وقال الوزير ، أن إجمالي عدد اجهزة التابلت التي ستوزع على طلاب الصف الاول الثانوي 713 ألف جهاز بالإضافة لـ 5000 جهاز للدعم الفني.



وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من المسارات الداخلية والكابلات داخل الفصول في جميع المدارس، مضيفا أنه تم الانتهاء من عدد 1500 مدرسة ، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تركيب الشبكات الداخلية بجميع المدارس خلال يناير 2019.



وأعلن الوزير أنه تم وصول عدد 3680 شاشة تفاعلية بكافة توصيلاتها إلى المدارس مؤكدًا انه جار تركيبها



وقال الوزير إنه من المنتظر وصول عدد 4100 شاشة تفاعلية أخرى يوم 5 يناير 2019 ، بالإضافة لوصول 3220 شاشة اخرى بتاريخ 5 فبراير 2019 ، ومن المقرر أن تنتهي عمليات تركيب وتشغيل الشاشات التفاعلية بالمدارس خلال فبراير 2019.



وأصدر وزير التربية والتعليم والتلعيم الفني ، كتابا دوريا بشأن الإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي.