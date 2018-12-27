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طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
الجلاش بالسبانخ
الجلاش بالسبانخ
هاجر هانئ
يعد الجلاش بالسبانخ من الأطباق ذات المذاق اللذيذ، كما يتميز بسهولة وسرعة تحضيره، بالإضافة إلى أنها من الأكلات غير مكلفة، لذا نقدم لكم طريقة عمل الجلاش بالسبانخ من مطبخ الشيف منال العالم.

مقادير الجلاش بالسبانخ
1 باكيت جلاش
1/2 كوب زيت زيتون أو ذرة

الحشو:
400 جرام سبانخ مجمدة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 حبة متوسطة بصل مفروم
4 فص ثوم مهروس
2 كوب مشروم مفروم
1/2 1 كوب حليب
1 ملعقة كبيرة سماق
1 ملعقة صغيرة فلفل مجروش
1 ملعقة صغيرة كزبرة
2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير
الحشو: ضعي السبانخ في مصفاة إلى أن يذوب الثلج.
في قدر متوسط سخني الزيت، قلبي البصل، الثوم والمشروم ليصبح ذهبي اللون.
اضيفي السبانخ وقلبي لتجف، اضيفي حليب الروابي، السماق، الفلفل، الكزبرة، الأوريجانو، الملح والفلفل، قلبي ليختلط.
دعي الحشو يطهى على نار هادئة لبضع دقائق ليصبح سميك القوام. دعيه يبرد.
سخني الفرن لدرجة حرارة ٢٠٠. أحضري صينية قصيرة الحافة.
على سطح الطاولة ضعي ١٠ رقاقات من العجينة متراصة بجانب بعضها بحيث يكون طرف كل رقاقة فوق طرف الرقاقة التي قبلها بمسافة ٢ سم ، فتحصلي على رقاقة واحدة طويلة متلاصقة ببعضها. امسحيها بالزيت.
ضعي بقية الرقاقات بحيث تكون فوق حافة التقاء الرقاقات الأولى، وذلك لضمان عدم خروج الحشو. الآن أصبح لديك رقاقة طويلة مكونة من طبقتين.
وزعي الحشو على الطرف الطويل، لفي العجينة على الحشو لتصبح رول طويل، لفيها بهدوء لتصبح بشكل حلزوني.
ضعيها في الصينية مع تثبيت الحافة إلى الأسفل. أمسحي السطح بالزيت ويمكنك نثر بعض السمسم حسب الرغبة.
إخبزي لفة الجلاش لتصبح ذهبية اللون.

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