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محافظات

جامعة مطروح تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
ايمن محمود
أعلنت جامعة مطروح مواعيد الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بجميع كلياتها .

وأكد الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح أن الجامعة أعدت كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي 2018-2019، ومن بينها التأكيد على الكليات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون .

وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع الباركود على كل أوراق الإجابة لتجنب اختلاط الأوراق وحمايةً لحقوق الطلاب وتسهيلًا لعمليات الرصد وأعمال الكنترولات.

وأكد ، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها، مع الالتزام بالعامل الزمني في الامتحانات، بحيث تنتهي كل الكليات من الامتحانات بحد أقصى يوم الخميس 24 يناير 2019، وقبل بدء إجازة منتصف العام، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 26 يناير.

وتبدأ الامتحانات النظرية يوم السبت 29 ديسمبر وتنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير عام 2019.

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