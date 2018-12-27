انتظروا...هاني حتحوت يتحدث عن موقف أبو تريكة الذي لن ينساه في ندوة موقع صدى البلد..فيديو

حل الإعلامي المتميز هاني حتحوت ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، للحديث عن بعض الأمور التي تخص هجوم جماهير الأهلي والزمالك عليه بسبب استضافته لنجوم الرياضة التي تشن هجوما على فريق الكرة فى القطبين.



ووجه حتحوت رسالة إلى مسؤولي الإدارة فى كل من نادي الأهلي والزمالك وما يحتاجه كل فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية من تدعيمات كسب الثقة للظهور بشكل فني أفضل خلال البطولات التي تشارك فيها.



وتحدث حتحوت عن بداية عمله الإذاعي والتليفزيوني وكيف أثر فيه الموقف الذي جمعه مع أسطورة النادي الأهلي محمد أبو تريكة فى رادس بتونس، والمعلومة التى تخص نجم الأهلي الذي أحدث جدلا بينه وبين إعداد برنامجه "الماتش" فى تناولها عبر البرنامج.



كما تم مناقشته عن الفارق بين العمل بقناة صدى البلد عن غيرها من القنوات الفضائية التى ظهر من خلالها على الشاشة الصغيرة وعن الفارق بين العمل الإذاعي والتليفزيوني، ومن أين جاء اسم برنامجه "الماتش" ، وهل هو من محبي الإثارة على الشاشة أم لا؟



كما سرد حتحوت مواصفات شريكة حياته فى المستقبل، والنادي العالمي الذي يفضله واللاعب والذي يحبه ويستمتع بطريقة لعبه لكرة القدم، والغريب لم يكن ميسي أو كريستيانو رونالدو.



وأنهى حتحوت حديثه عن طموحه الإعلامي ومن النجم العالمي الذي يسعى لعمل حوار تليفزيوني مباشر معه ومن رئيس النادي المصري الذي يود محاورته، كما كشف عن قدوته فى الإعلام المصري.



وينشر الحوار كاملا على موقع صدى البلد.. قريبا