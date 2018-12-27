نوع من الخضار بإمكانه القضاء على هذه الأمراض المزمنة

كشفت دراسة حديثة أن هناك بعض العلماء طوروا علاجا جديدا من براعم البروكسل والجزر لوقف توقف الأعصاب وخلايا الدماغ ، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالزهايمر، حيث يتألف العقار من "فيتامين أ" الموجودة في هذه الخضروات.



وكشفت الأبحاث ان فيتامين (أ) يتحول إلى مادة كيميائية تسمى حمض الريتينويك ، وهو أمر حاسم لتطوير الجهاز العصبي، ومنع الاصابة بالزهايمر، حيث يأمل الخبراء أن يكونوا على بعد خطوة واحدة من علاج مرض الزهايمر ومرض باركنسون مرض العصبون الحركي.



أفاد باحثون في جامعات أبردين ودورهام عن حدوث تقدم في البحث، حيث قال كبير الباحثين بيتر ماكافيري الذي يشرف على الدراسة ان فيتامين (أ) يمكن ان يمثل علاج جديد للقضاء على مرض الزهايمر"، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويمكن أن تنشأ حالات مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون مرض العصبون الحركي عن طريق انهيار هذه الأعصاب ، مما قد يؤدي إلى فقدان الناس السيطرة على عضلاتهم ، وتعطيل النشاط الدماغي، ويأمل الباحثون في أن ارتفاع مستويات حمض الريتينويك في الجسم قد يوقف تلف الأعصاب ويعزز عدد الخلايا العصبية.