اتحاد الإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي أب لذوي القدرات الخاصة..فيديو

علقت أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، على احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة:" والدة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة قالت لي «لو مت هموت مطمنة لأن بنتي لها أب اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي»".



وأضافت " مبدى" في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل أصحاب القدرات الخاصة.



وتابعت:" أصحاب الإعاقة الذهنية زي الملائكة، والرئيس السيسي إنسان طيب وصادق ويحبه ذوي القدرات الخاصة، ودول مش بيعرفوا يمثلوا وده حب حقيقي أظهروه للرئيس السيسي والعكس صحيح".

