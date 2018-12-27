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اتحاد الإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي أب لذوي القدرات الخاصة..فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:20 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
علقت أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، على احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة:" والدة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة قالت لي «لو مت هموت مطمنة لأن بنتي لها أب اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي»".

وأضافت " مبدى" في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل أصحاب القدرات الخاصة.

وتابعت:" أصحاب الإعاقة الذهنية زي الملائكة، والرئيس السيسي إنسان طيب وصادق ويحبه ذوي القدرات الخاصة، ودول مش بيعرفوا يمثلوا وده حب حقيقي أظهروه للرئيس السيسي والعكس صحيح".

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