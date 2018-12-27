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ثقافة

دورة تدريبية عن المسكوكات بمركز دراسات الحضارة الإسلامية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:53 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية دورة تدريبية بعنوان"علم المسكوكات مصدرًا لدراسة التاريخ والحضارة الإسلامية"،في الفترة من 5 إلى 7 فبراير القادم،ويقدمها أ.د.عاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم.

الدورة تقام بمكتبة الإسكندرية،ويستفيد منها طلاب الجامعات وطلبة الدراسات العليا المتخصصين في التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية،والعاملون في المتاحف ودور الكتب والمراكز البحثية المتخصصة،ومحققو التراث والمهتمون بقضايا العملات والتبادل النقدي في العصور الوسطى.

وتهدف الدورة إلي التدريب على قراءة المسكوكات الإسلامية، واستكمال نقوشها، ومعرفة أهمية دراستها، وإلقاء الضوء على كنوز المسكوكات وكيفية دراستها وتصنيفها وتحليلها،ومعرفة علاقة المسكوكات بعلم التاريخ كمصدر لمعرفة تسلسل الأحداث، والموضوعات البحثية المشتركة.

كذلك المسكوكات وعلاقتها بالعمارة والفنون الإسلامية، وإبراز أهمية دور سك العملات ونظام العمل بها في البلدان الإسلامية،ومعرفة خريطة المسكوكات في العالم الإسلامي، وكيفية توظيف الصنج والمكاييل في الدراسات الآثارية، والتعريف بماهية التصوير على المسكوكات، وأبعاده الدينية والسياسية والاجتماعية.

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