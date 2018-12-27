أمل مندى: قلت للرئيس إن أحوال ذوي الهمم تغيرت للأفضل منذ 2014.. فيديو

قالت أمل مبدى رئيس الإتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، إنه لم يكن هناك اهتماما بذوي القدرات الخاصة، ولكن مع بداية عام 2014 بدأت الأمور تتغير للأفضل.



وأضافت " مبدى" في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:"

خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة قلت للرئيس أن أحوال ذوي القدرات الخاصة تغيرت للأفضل منذ عام 2014".



وتابعت:" مجلس النواب به عدد من ذوي القدرات الخاصة، وتم تطبيق كود الإتاحة في جميع المدن الجديدة، وهناك اتوبيسات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة".



وأكملت:" حققنا بطولات محلية وإقليمية ودولية وتم تكريم عدد من الأبطال من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية".