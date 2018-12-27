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رياضة

إصابة لاعب وسط الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:54 ص
نادر رمضان
نادر رمضان
محمد رشاد
تأكد غياب نادر رمضان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فريقه والقطن الكاميروني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب بجزع في الركبة، قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي ،ومن المنتظر تحديد موعد لإجراء اللاعب لجراحة الرباط الصليبي. ليغيب لنهاية الموسم الجاري عن الدراويش.

نادر رمضان البالغ من العمر 28 عاما لعب هذا الموسم مع الإسماعيلي 13 مباراة صنع خلالهم هدفين.

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