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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 14 قطعة حشيش بالغردقة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم جادالله
تمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبط عاطل وبحوزته 14 قطعة حشيش وذلك بمنطقة شارع المدارس بالغردقة تم تحرير محضر بالواقعة وهل المتهم إلى النيابة.

وكان قد تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة عقب تقنين الإجراءات .. من ضبط المدعو/ سلطان ج ع ع مواليد10/1/1989 عاطل مقيم شارع المدارس " دائرة القسم " والسابق اتهامه فى   القضية رقم 8045/2018 جنح أول الغردقة ( مخدرات ) وبحوزته{ عدد 14 قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 60 جراما تقريبا - ومبلغ مالي 200 جنيه + هاتف محمول } حال تواجده بشارع المدارس  " دائرة القسم " بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16788 /2018 جنح قسم أول الغردقة .. وأخطرت النيابة العامة .

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