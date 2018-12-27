محمد محمود يكشف نصيحة محمد صلاح قبل الانضمام إلى الأهلي

كشف محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة والمنضم حديثا للأهلي عن رفضه 3 عروض أوروبية من أجل الانضمام للقلعة الحمراء.



وقال محمد محمود لقناة إم بي سي: "رفضت 3 عروض للاحتراف في أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتى كانت من هوفنهايم الألماني وبازل السويسري وأياكس الهولندي، ولكن قررت الانضمام للأهلي".



وأوضح "محمد صلاح أيضا نصحني بالانتقال لبازل عندما وصلني العرض وذلك قبل الدخول في مفاوضات مع الأهلي ، الملعب هو الذي يحكم على أدائي مع الفريق".