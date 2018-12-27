فخري الفقي: مشاكل البيئة الاقتصادية العالمية مستمرة في 2019.. فيديو

قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، إن البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية بها مشاكل كبيرة ومن المتوقع أن تستمر خلال عام 2019.



وأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:"هناك توتر بين الأقطاب الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحروب التجارية القائمة بينهم، بما يعكس آثار سلبية على معدلات النمو في التجارة الدولية".



وتابع:"عندما تتباطأ معدلات النمو في التجارة العالمية يؤثر ذلك على الإنتاج والنمو في الاقتصادات المتقدمة والناهضة، ويؤثر على طلب الطاقة"، مضيفا:" تباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى إنخفاض سعر برميل البترول من 86 دولار إلى 50 دولار للبرميل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2018".