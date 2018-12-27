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أخبار العالم

تونس تفكك شبكة بايعت تنظيم داعش في مدينة صفاقس

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:22 ص
صدى البلد
حسام جابر
اعتقلت القوات الخاصة التونسية 3 إرهابيين وبحوزتهم مواد أولية لتصنيع المتفجرات في مدينة صفاقس.

وذكر موقع "باب نت تونس" الإخباري التونسي أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة فككت خلية تكفيرية بايعت تنظيم داعش الإرهابي وخططت لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأشارت الداخلية في بيان أنه تم مصادرة كمية من مادة الأمونيتر ومواد أولية أخرى لتصنيع المتفجرات، إلى جانب عدد من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام.

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