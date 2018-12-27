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محافظات

الفيوم كما يجب أن تكون.. مبادرة لحل مشاكل الطرق والصرف الصحي..صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:56 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت جامعة الفيوم بالتعاون مع محافظة الفيوم ونقابة المهندسين ونائبي البندر بالمحافظة مبادرة الفيوم كما يجب أن تكون تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن والمهندس هشام والي والمهندس عماد سعد حمودة نائبي مجلس النواب والدكتور سمير أحمد سيف اليزل الأستاذ بكلية الزراعة ومحافظ بني سويف الأسبق ومنسق عام المبادرة والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب وعدد كبير  من أعضاء مجلس نواب محافظة الفيوم وعدد  من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى الأزهر والكنيسة وأعضاء بيت العيلة وأعضاء نقابة المهندسين بالمحافظة بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.
 
أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن المبادرة تضم بنود غاية الأهمية تساهم في حل العديد من المشكلات التي تعانيها المحافظة كمشكلة الطرق والصرف الصحي ومشاكل الثروة السمكية والصحة والتعليم وغيرها من المشكلات وشدد محافظ الفيوم علي أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار وحل المشاكل وتقديم المقترحات ونوه أن محافظة الفيوم تمتلك مقومات مادية وحضارية ومناخية رائعة  يجب استغلالها بأفضل شكل ممكن.
 
وصرح الدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم دائما ما تدعم كل المبادرات التي تخدم محافظة الفيوم حيث تعتبر الجامعة منارة إقليم الفيوم وأشار إلي أن الجامعة لها دورا كبير في خدمة المجتمع المحلي من خلال الأبحاث العلمية  التي تخدم المحافظة في مختلف المجالات.
 
وأكد الدكتور سمير سيف اليزل أن المبادرة تمنح الفرصة الحقيقية للمشاركة المجتمعية من خلال جمع المقترحات البناءة التي تساهم في تقديم حلول لمشكلات المحافظة.
 
واشار المهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن محافظة الفيوم تحتاج لدعم أبنائها وتكاتفهم وتكامل أفكارهم لوضع المحافظة على الطريق الصحيح وأكد سيادته أن محافظة الفيوم بيئة خصبة للاستثمار الرياضي وتسويق المشروعات البحثية للشباب المخترعين وكذلك رعاية الموهوبين.
 
واشاد المهندس هشام والي بدور جامعة الفيوم فى النهوض بالمحافظة وأن الهدف الحقيقي من المبادرة هو العمل على تطوير الفيوم ووضعها في المكان الذي يليق بها .وشدد والي على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليتهم في خدمة المجتمع.

وأشار الى أن المبادرة تهدف لعمل دراسة كاملة لتنمية وتطوير المحافظة من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية من خلال جميع مؤسسات المجتمع المدني.
الفيوم كما يجب أن تكون.. مبادرة لحل مشاكل الطرق والصرف الصحي..صور
الفيوم كما يجب أن تكون.. مبادرة لحل مشاكل الطرق والصرف الصحي..صور
الفيوم كما يجب أن تكون.. مبادرة لحل مشاكل الطرق والصرف الصحي..صور
الفيوم كما يجب أن تكون.. مبادرة لحل مشاكل الطرق والصرف الصحي..صور
الفيوم كما يجب أن تكون.. مبادرة لحل مشاكل الطرق والصرف الصحي..صور
الفيوم كما يجب أن تكون.. مبادرة لحل مشاكل الطرق والصرف الصحي..صور
الفيوم كما يجب أن تكون.. مبادرة لحل مشاكل الطرق والصرف الصحي..صور

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