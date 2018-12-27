مشروع أمام اليونسكو للاعتراف بالـ كسكسي كتراث عالمي

تعتزم الجزائر تقديم مشروع مغاربي إلى اليونسكو، من أجل الاعتراف بطبق الكسكسي كتراث عالمي.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي أن الجزائر ستقدم في مارس المقبل باسم الدول المغاربية ملفا لليونسكو لإدراج طبق الكسكسي كتراث لامادي عالمي.



وبين الوزير أن المنظمة الدولية تشجع البلدان على التنسيق فيما بينها لتقديم ملفات مشتركة عابرة للحدود، مشيرا إلى أن الجزائر بادرت بهذه الخطوة للتعريف بأحد مميزات المطبخ الشعبي المغاربي.



وأشار الوزير إلى أنه يجب حماية كل ما يتعلق بالتراث المغاربي.